Max Aarons file à Valence

Pisté par Lille pour renforcer le couloir droit de la défense après la blessure de Tiago Santos, Max Aarons ne rejoindra pas le nord de la France. Le latéral international anglais s’est engagé ce lundi 13 janvier avec Valence. Il rejoint le club espagnol en prêt jusqu’à la fin de la saison actuelle, un prêt assorti d’une option d’achat à hauteur de 9 millions d’euros. L’ancien joueur de Norwich quitte donc Bournemouth, ou il était barré, pour retrouver du temps de jeu et du crédit aux yeux du nouveau sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel.

Le nouveau défenseur valencian rejoint immédiatement le groupe, et sera disponible pour la rencontre de Liga de ce week-end face à la Real Sociedad. Un renfort de poids pour Valence dans la course au maintien en Liga, eux qui occupent actuellement la dernière place du classement avec 4 points de retard sur le premier non relégable, et qui n’ont plus gagné en championnat depuis le 23 novembre dernier et la réception du Betis.