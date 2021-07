Maurizio Sarri se lâche sur la Juve et sur CR7

Depuis le départ de Massimiliano Allegri, qui est revenu cet été, rien ne va plus vraiment du côté de la Juventus Turin. Après le dernier cité, Maurizio Sarri, apôtre du beau jeu, s'est installé sur le banc des Juventini. Pourtant, même s'il a gagné, cela ne s'est pas très bien passé et ça s'est encore moins bien fini. Dans un entretien à Sportitalia, le nouveau coach de la Lazio s'est lâché.

« Mon Scudetto ? C'était pris pour acquis. À l'extérieur, mais je dois aussi dire à l'intérieur (du club, ndlr). Nous avons gagné un Scudetto sans le célébrer, chacun a dîné seul. La bonne année aurait probablement été ceci : une quatrième place et j'ai vu qu'ils fêtaient, probablement les conditions étaient idéales », s'est-il amusé.

« Il est clair qu'il représente quelque chose qui peut dépasser l'institution et l'équipe »

Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il a aussi évoqué le cas de l'international portugais Cristiano Ronaldo : « une gestion qui n'est pas simple, mais Ronaldo est une multinationale : il a des intérêts personnels qui doivent se conjuguer avec les intérêts de l'équipe. C'est une situation difficile à gérer, honnêtement, je me considère bien meilleur comme entraîneur que comme manager ».

Il a toutefois mis de l'eau dans son vin après cette première partie de déclaration qui paraissait un brin tapageuse : « j'aime beaucoup plus le terrain. Il y a aussi beaucoup d'aspects positifs, Ronaldo à la fin de l'année, quand un garçon atteint ces niveaux (de statistiques, ndlr), il est clair qu'il représente quelque chose qui peut dépasser l'institution et l'équipe ». La Juve et CR7 rhabillés pour l'hiver !