Et revoilà El Hadji Diouf !

Six ans après avoir mis fin à sa carrière de joueur, après une dernière expérience en Malaisie, El Hadji Diouf se reconvertit en dirigeant. L’ancien attaquant de Liverpool a été nommé directeur sportif du Guediawaye FC, club de deuxième division sénégalaise. Il avait récemment intégré le staff d’Aliou Cissé au sein de la sélection sénégalaise. Il rejoint un club qui a pour objectif de rapidement retrouver la première division. Le Guediawaye FC n’a plus connu l’élite depuis plusieurs saisons et souhaite rapidement redevenir une place forte du football sénégalais.

Malgré une carrière en club en dents de scie, El Hadji Diouf est toujours une star dans son pays d’origine. En 2001, il remporte le Ballon d’Or africain, après avoir permis au Sénégal de se qualifier pour la Coupe du Monde 2002. Compétition qui sera un tournant dans l’histoire du pays : les Lions de la Teranga atteignent les quarts de finale en battant l’Équipe de France championne du Monde et d’Europe. Cette première va t-elle marquer le début d’une longue carrière de dirigeant pour l’ancien attaquant sénégalais ?