Metz - Lens : l’énorme coup de gueule d’Angelo Fulgini

Lens a déjoué. En déplacement chez un FC Metz malade ce vendredi, les joueurs de Franck Haise ont vu leurs espoirs de Ligue des Champions s’évaporer après une défaite tout sauf attendue (2-1). S’ils avaient ouvert le score après 13 minutes de jeu grâce à un penalty de Sotoca, les Artésiens se sont par la suite écroulés, ce qui a d’ailleurs eu le don d’agacer Angelo Fulgini, présent au micro de Prime Video à l’issue de la rencontre.

La suite après cette publicité

«On a fait de la mrde, on arrive à mettre ce premier but, on maîtrise le match et puis on fait preuve de suffisance, a déploré l’ancien Angevin. On a joué à la ba-balle, commis des erreurs puis, on mérite cette défaite, c’est tout, on a déjoué. Les sous-estimer ? Non, on avait bien préparé ce match. Les premières minutes sont bonnes et après on a joué trop simplement puis on se fait punir. On a poussé mais ça n’a pas suffi, on a juste ce que l’on mérite et on a fait n’importe quoi.»*