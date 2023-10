L’énorme tacle de Christophe Dugarry à Luis Enrique

La suite après cette publicité

Luis Enrique a complètement manqué son match mercredi à Newcastle. Le 4-2-4 installé depuis trois matchs a affiché au grand jour toutes ses limites en Ligue des Champions. Le PSG s’est fait promener par les Magpies et sont repartis d’Angleterre avec une lourde défaite 4-1. Forcément, les premières critiques se font entendre, à l’image de Christophe Dugarry, qui sur les ondes de RMC, n’hésite pas à tacler la préparation du match de l’entraîneur parisien. D’après lui, son ancien coéquipier à Barcelone a pris ses adversaires à la légère et il l’a payé cash.

«Tu es l’entraîneur de Newcastle, tu vois le PSG qui a eu une intersaison difficile, ils ont perdu Messi, Neymar… Ils ont acheté des bons joueurs, pas des stars. Ils arrivent à Newcastle dans un stade en feu. Ils jouent avec quatre attaquants. Les mecs de Newcastle ont dû se dire : "Ils nous prennent pour des nazes, pour des pipes. On va leur rentrer dedans. On a peut-être les pieds carrés, on n’a peut-être pas des grands joueurs, on est peut-être trop grands, trop gros… mais tu va voir l’intensité quand va leur mettre, on va leur chicoter les chevilles." Et c’est ce qui s’est passé ! L’entraîneur a pris Newcastle pour des nazes», affirme le champion du monde 1998.