Lucas Moura se cherche un club

La suite après cette publicité

Lucas Moura n’a pas été prolongé par Tottenham et se trouve donc libre de tout contrat. L’ailier droit se cherche donc un nouveau challenge, à 30 ans, après 5 ans et demi chez les Spurs. Interrogé par L’Equipe, le Brésilien passé par le PSG a dit qu’il se plairait bien dans un autre club de Premier League, et n’écarte pas un retour en Ligue 1.

« Je n’écarte pas cette possibilité. C’est le meilleur Championnat du monde, et si une offre d’un club anglais apparaît, je vais l’étudier attentivement. Mais je suis ouvert à d’autres Championnats. C’est la première fois que je suis libre donc je vais écouter toutes les propositions avec ma famille pour faire le meilleur choix possible. Un retour en Ligue 1 ? Ce n’est pas impossible mais je pense que ce sera difficile. On verra bien. » Avis aux amateurs.

À lire

JT Foot Mercato : le futur de l’AC Milan se dessine