Didier Drogba choisit Kylian Mbappé

Nouveau consultant pour Canal Plus lors des soirées de Ligue des Champions, Didier Drogba a été interrogé sur sa préférence entre Kylian Mbappé et Erling Haaland, les deux jeunes attaquants les plus redoutés de la planète football.

La suite après cette publicité

« Je suis pour les buteurs ! », a d'abord esquivé Drogba, avant de glisser : « mais connaissant Kylian, je donne un avantage à Kylian. » Il a cité également les joueurs qui le faisaient vibrer. « Lewandowski, Mo Salah, Haaland, Karim Benzema, c'est déjà pas mal ! »