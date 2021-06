Le PSG et la Juventus seraient en train de préparer un drôle d'échange !

Paris et Turin feront partie des places fortes de ce mercato estival. Du côté de la capitale française, l'objectif est clair : renforcer l'équipe afin de ne plus vivre de nouvelles déconvenues en Ligue 1, et surtout, d'enfin aller au bout en Ligue des Champions. Dans le Piémont, même cas de figure, après une saison encore plus difficile. Les deux directions ont ainsi mis les bouchées doubles.

Si les deux clubs étaient opposés sur le dossier Donnarumma - qui va finalement rejoindre le PSG - par exemple, elles vont aussi être amenées à travailler main dans la main dans les semaines à venir. Ainsi, dans son journal du jour, le Corriere dello Sport dévoile une information pour le moins curieuse. D'abord, la publication italienne confirme l'intérêt du PSG pour Arthur, et l'intérêt turinois pour Bakker...

Un troc pas forcément équilibré à première vue...

Mais surtout, le média dévoile que le milieu de terrain brésilien et le défenseur néerlandais pourraient terminer dans les clubs en question... dans le cadre d'un échange ! Le journal reste un peu flou concernant les contours de l'opération, dans la mesure où l'ancien du Barça a une valeur marchande bien supérieure, et qu'un échange sec avantagerait trop le PSG. La possibilité d'un prêt est ainsi brièvement évoquée, tout comme le PSG pourrait proposer de l'argent en plus de l'ancien de l'Ajax.

C'est en tout cas le club de Ligue 1 qui a eu l'idée de proposer cet échange à ses homologues turinois. Quoi qu'il en soit, la Juventus ne compte pas sur Arthur, décevant depuis son arrivée il y a un an, et pas aidé par les pépins physiques. Mitchel Bakker serait lui vu comme un remplaçant de garanties pour Alex Sandro sur le côté gauche de la défense. Affaire à suivre...