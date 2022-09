Brésil : Vinicius Junior commence déjà à dépasser Neymar !

La suite après cette publicité

Vinicius Junior a, en quelques mois seulement, pris une sacrée dimension. Souvent moqué et critiqué par ses supporters et ceux des autres clubs, il est aujourd'hui considéré comme l'un des tous meilleurs joueurs de la planète. Après une saison 2021/2022 brillante sous la tunique merengue, il confirme en ce début d'exercice, avec quatre buts et une passe décisive en six rencontres de Liga déjà.

Maintenant, après avoir mis le feu sur les pelouses espagnoles et européennes, c'est au Mondial, avec sa sélection, qu'il est attendu. Et comme l'indique ce reportage du quotidien AS, il est également devenu une star au Brésil et est de plus en plus attirant pour les marques. Le média indique notamment qu'il a bouclé bon nombre de nouveaux contrats avec des sponsors ces derniers mois, comme Nike, Casas Bahia, Bet Nacional, Vivo, Dolce Gabanna et Gaga Milano.

Neymar rapporte plus, mais...

Le média a notamment travaillé avec des agences de pub pour améliorer son image. Au Brésil, pour beaucoup de fans, Vinicius Junior est de plus en plus charismatique et s'apprête à dépasser Neymar. L'image de marque du Parisien reste bien plus rémunératrice encore, mais Vinicius Junior serait régulièrement cité en exemple pour les jeunes Brésiliens, et ses actions caritatives ont énormément d'impact dans son pays.

Alors que Neymar semble avoir stagné ces dernières années, Vinicius est lui sur une pente ascendante vertigineuse, et sa vie plutôt tranquille sur le plan extra-sportif, sa discrétion et son professionnalisme semblent être très appréciés dans son pays. Toujours est-il qu'au final, comme c'est normal, c'est la vérité du terrain qui parlera...