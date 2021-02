FC Barcelone : le cas Ansu Fati inquiète

La suite après cette publicité

Au fur et à mesure que les semaines passent, Ronald Koeman commence à avoir de plus en plus de certitudes avec son équipe. Le Néerlandais a trouvé un onze titulaire qui tourne plutôt bien, avec un milieu de terrain composé de Busquets, Pedri et Frenkie de Jong, et Antoine Griezmann, Dembélé et Messi aux avant-postes. Et forcément, on imagine que le tacticien barcelonais attend avec impatience le retour d'Ansu Fati.

Les prévisions les plus pessimistes indiquaient une possible présence pour le match retour des Blaugranas face au PSG, le 10 mars prochain. Une chose était sûre, Koeman allait bientôt pouvoir compter sur le jeune international espagnol. Mais les informations publiées outre-Pyrénées ces dernières heures sont inquiétantes. Opéré au ménisque le 8 novembre dernier, le petit prodige de La Masia a retrouvé le chemin des entraînements en janvier, notamment grâce à un traitement biologique réalisé par le fameux docteur Ramon Cugat, spécialise des opérations chirurgicales pour les joueurs de foot. Mais visiblement, ce traitement ne se passe pas spécialement bien, et son genou gauche ne tiendrait pas.

Impossible de prévoir une date de retour

Il aurait même été opéré une deuxième fois fin janvier, demandant à ce que l'information ne soit pas rendue officielle par le club. Et la récupération ne serait pas positive. Une troisième intervention chirurgicale serait même envisagée. La Vanguardia précise qu'il est aujourd'hui impossible de fixer une date de retour, même approximative. Le joueur n'aurait pas été aperçu au centre d'entraînement du club ces derniers jours.

En conférence de presse, Ronald Koeman a logiquement été interrogé à ce sujet ce samedi. « Je ne suis personne pour parler de son processus de récupération. Il faut avoir du respect, s'il y a quelque chose ça sera communiqué officiellement. L'important, c'est qu'il récupère tranquillement, il a un énorme futur devant lui et il faut faire les choses bien », a expliqué l'ancien défenseur. Espérons, pour Fati et le Barça, que ces interventions ne laissent pas de traces et ne viennent pas gâcher la belle carrière qui semble attendre Fati...