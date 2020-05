OM : André Villas-Boas attend une prolongation !

Si l'Olympique de Marseille n'existait pas, il faudrait probablement l'inventer. Alors que le club, en grande difficulté financière, s'est qualifié pour la première fois en Ligue des Champions depuis de nombreuses années, il tangue très sérieusement. En cause ? Les rumeurs de vente -démenties- mais surtout le départ, jeudi dernier, d'Andoni Zubizarreta, son directeur sportif espagnol en place depuis près de quatre années.

Moqué par les supporters et par certains agents, le Basque a fait ses valises, même s'il reste quelques détails à gérer. Quel est le problème direz-vous. C'est bien simple, André Villas-Boas, celui qui a ramené l'OM dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, avait lié son avenir à l'ancien du Barça. Autant dire que les jours qui se sont déroulés depuis jeudi ont été une succession de montagnes russes.

Poker menteur ?

Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, et Frank McCourt, l'actionnaire majoritaire du club, ont déjà parlé et évoqué leur volonté commune de poursuivre l'aventure avec l'ex de Chelsea et de Tottenham. Le principal concerné, lui, se fait discret et réfléchi chez lui, à Porto, où il est rentré jeudi dernier après ses réunions houleuses avec son président. Dans son édition de la semaine, Le Journal du Dimanche nous apprend une chose étonnante.

« André attend l’offre de prolongation », a lâché son agent, Carlos Gonçalves, au JDD. Mais ce qui se passe n'a évidemment rien de rationnel. Si une offre de prolongation arrivait devant lui, que ferait AVB ? Pourrait-il rester sur la Canebière ? Cela reste tout de même peu probable et cela ressemble beaucoup à une partie de poker menteur, aucune des parties ne voulant assumer un divorce quasi inéluctable...