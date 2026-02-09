Menu Rechercher
Jorge Jesus met un coup de pression à Al-Nassr

Par Matthieu Margueritte
Depuis plusieurs jours, Al-Nassr doit composer sans Cristiano Ronaldo. Boudeur, le Portugais a refusé de jouer les deux derniers matches de son club, dont le choc contre Al-Ittihad, et sa participation pour la rencontre de Ligue des Champions asiatique face au FC Arkadag reste incertaine.

Malheureusement pour le club saoudien, Jorge Jesus est venu s’ajouter au problème. Le journal local Al-Riyadiyah assure que l’entraîneur portugais a conditionné sa prolongation à la présence de CR7. Lié à Al-Nassr jusqu’à la fin de la saison, Jesus n’acceptera pas de discuter d’une prolongation s’il n’est pas certain d’avoir Ronaldo dans son équipe la saison prochaine.

