Équipe de France : Deschamps explique pourquoi Doué a été appelé avant Cherki et Akliouche

L’équipe de France va affronter la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations les jeudi 20 et dimanche 23 mars prochain. Et pour cette double confrontation, Didier Deschamps a réservé une petite surprise dans sa liste de 24 joueurs. À 19 ans, Désiré Doué a été appelé pour la première fois chez les A. Passé par les Espoirs et présents dans l’équipe de Thierry Henry lors des Jeux olympiques de Paris 2024, l’ancien Rennais a été récompensé pour son début d’année 2025 exceptionnel. Présent face aux médias, le sélectionneur a expliqué son choix.

La suite après cette publicité

« C’est tout ce qu’il peut faire de bien et très bien avec son club où il n’est pas toujours titulaire. Quand il a joué, il a beaucoup progressé. C’est un très jeune joueur. C’est très intéressant pour nous, ça aurait pu être plus tard. Je l’ai fait là. Il ne pourra pas participer à l’Euro Espoirs car la Coupe du Monde des clubs est prioritaire. C’est bien qu’il puisse être là avec nous. (…) Il a beaucoup progressé par rapport à ce qu’il faisait à Rennes et au début au PSG. On ne va pas le comparer avec des joueurs qui ont fait dix ans de carrière. Je ne pense pas qu’il soit un joueur axial. À lui de confirmer tout ce qu’il fait de très bien jusqu’à maintenant », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que le joueur du Paris Saint-Germain n’a pas été appelé uniquement pour lui montrer le château de Clairefontaine.

La polyvalence de Doué a payé

« De par la situation de Marcus (touché à un genou, ndlr), même si j’espère que tout se passera bien, l’objectif c’est de tout faire pour se qualifier pour le Final Four. Si je prends Désiré, ce n’est pas pour lui dire bonjour. C’est une étape supplémentaire. Comme les 23 autres joueurs, j’ose espérer qu’il aura envie de jouer, on verra comment ça se passe. Je le considère comme les autres joueurs, avoir lui aussi la possibilité d’être en action. » Enfin, à tous ceux qui se demandent pourquoi Doué a eu la chance d’être convoqué avec les Bleus avant Rayan Cherki et Magnes Akliouche, alors que ces deux-là performent avec l’Olympique Lyonnais et Monaco depuis le début de la saison, DD a été clair.

La suite après cette publicité

« Ce sont aussi deux jeunes joueurs qui font de très bonnes choses avec leur club, dans des profils pas tout à fait identiques. Les places sont très chères aussi, ces deux joueurs-là sont censés être concernés par l’Euro Espoirs. Ça ne veut pas dire qu’ils ne pourraient pas venir en équipe de France A. Ce sont des qualités différentes. Il y a trois potentiels très intéressants. Ce que peut avoir Doué, c’est sa polyvalence où il est capable de jouer à beaucoup de postes offensifs, voire au milieu de terrain. J’avais envie que Doué soit avec nous sur ce rassemblement sans enlever forcément d’autres joueurs qui étaient là ou qui reviennent. » Le message est passé.