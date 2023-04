Real Madrid : l’impressionnant quotidien de Karim Benzema

La recette du champion. S’il n’a jamais vraiment pu exploiter tout son potentiel en équipe de France, Karim Benzema (35 ans) est devenu, au fil des années, l’un des meilleurs joueurs du monde au Real Madrid. Ce n’est pas son Ballon d’Or, acquis en 2022, qui fera dire le contraire. Alors qu’il vient encore de claquer deux triplés coup sur coup, d’abord en Liga (face à Valladolid), puis en Coupe du Roi (contre le Barça), en l’espace de 4 jours avec les Merengues, le serial buteur travaille d’arrache-pied au quotidien pour performer de la sorte.

Un entraînement personnel essentiel pour la forme de Karim Benzema

Pour se rendre compte de la difficulté de la chose, The Athletic a envoyé l’un de ses journalistes réaliser une session d’entraînement personnalisée avec l’ami et entraîneur personnel de Karim Benzema : Javier Atalaya. Sous la houlette de son coach personnel depuis huit ans, le Nueve, qui a énormément changé, tant physiquement que mentalement depuis son arrivée au Real en 2009, abat un travail monstre au quotidien en dehors des entraînements effectués tous les jours avec la Casa Blanca.

Il faut avant tout savoir que les programmes d’entraînement mis en places par Atalaya sont effectués avec une combinaison d’électro-stimulation hydraulique provoquant des contractions musculaires sur le corps (dont le prix est estimé à 30 000 euros), elle-même inspirée du film Rocky IV, avec Sylvester Stallone. Comme l’explique The Athletic, une demi-heure d’entraînement de Karim Benzema avec son entraîneur personnel et cette combinaison magique sur le dos équivaut à 5 heures de travail dans une salle de sport classique. Autre chiffre marquant : 92% des muscles du corps du Nueve sont sollicités lors de ces séances particulières.

« C’est un taureau »

Le média nous apprend que KB9 démarre toujours son entraînement avec 15 à 20 minutes de cardio (tapis roulant avec marches ou machine elliptique), après quoi viennent des exercices de renforcement musculaire (squats, "l’un des favoris du Français, qui adore travailler ses ischios et ses quadriceps"), puis de musculation (biceps) et des abdos ("la partie préférée de la routine de Benzema"). L’ex-international français effectue deux séances de ce type par semaine avec celui qui a également travaillé avec Cristiano Ronaldo. Ensemble, Benzema et Atalaya ont pour habitude de réaliser une séance à J-2 ou J-3 d’un match, qui est plus basée sur de la résistance, puis une à J+1, consacrée à la récupération des fibres musculaires.

Une chose est sûre, ces entraînements particuliers ont joué un rôle majeur dans la transformation physique de l’attaquant formé à l’OL. « Son corps a changé, analyse Javier Atalaya, qui conseille également Benzema pour sa nutrition, alors qu’il dispose d’un chef à domicile, pour The Athletic. C’est un taureau. Il s’entraîne comme un jeune de 24 ou 25 ans. Maintenant, ce que nous faisons avec Karim, c’est le renforcer, lui donner de la profondeur. Regardez le match du PSG (triplé de Benzema en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, NDLR) : après 90 minutes, il court toujours tandis que les autres ont des crampes, ce qui est normal, mais avec ces séances, Karim a gagné en force. » Reste maintenant à savoir combien de temps Karim Benzema, avec ce programme de champion, pourra-t-il encore impressionner et performer au plus haut niveau.