Le FC Barcelone veut se débarrasser de deux poids lourds

Un véritable cauchemar. Mercredi soir, sur la pelouse du Bayern Munich, le FC Barcelone a dit adieu à la Ligue des Champions à cause d'une nouvelle défaite 3-0 et de la victoire, dans le même temps, du Benfica Lisbonne contre le Dynamo Kiev. Du coup, le Barça jouera la Ligue Europa en 2022. Pour se relever le plus rapidement possible, le président Joan Laporta et plusieurs dirigeants du club ont eu une réunion d'urgence jeudi avec l'entraîneur Xavi Hernandez. Plusieurs sujets ont été évoqués, dont le mercato.

Malgré des finances plus que limites, le boss blaugrana a promis à son technicien qu'il allait tout faire pour ramener du sang neuf en Catalogne. On pense notamment au joueur de Manchester City Ferran Torres, qui est la priorité du FCB ces derniers jours. Oui mais voilà, pour recruter, il va falloir trouver de l'argent et faire de la place. Et c'est là que le FC Barcelone se prépare à un petit ménage en interne, puisque le club veut se débarrasser de plusieurs joueurs, mais deux en particulier.

Coutinho et Umtiti en pole pour le départ

Comme l'explique Mundo Deportivo ce samedi, Philippe Coutinho et Samuel Umtiti sont les premiers sur la liste des indésirables. Sous contrat jusqu'en 2023, l'ailier brésilien a eu du temps de jeu cette saison (15 apparitions toutes compétitions confondues) mais n'est pas du tout un titulaire indiscutable. Le défenseur français, dont le bail court jusqu'en 2023 également, est lui le seul joueur à n'avoir pas joué une seule seconde avec le Barça en 2021/22. Mais le réel problème pour les deux reste un salaire bien trop lourd pour les finances du club, surtout s'ils ne sont pas importants.

Voilà pourquoi Coutinho et Umtiti, déjà poussé vers la sortie cet été, se retrouvent sur un siège éjectable alors que le mercato hivernal ouvrira officiellement ses portes le 1er janvier 2022. Mais ils ne sont pas les seuls. MD évoque aussi les noms de Luuk de Jong, Sergino Dest et Óscar Mingueza pour les joueurs candidats au départ. L'objectif est donc clair du côté du Camp Nou : alléger la masse salariale au maximum dans les prochaines semaines pour accueillir de nouvelles recrues. Reste désormais à savoir si les indésirables veulent faire leurs valises.