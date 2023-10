Angleterre : Southgate s’en prend aux supporters pour Jordan Henderson

La suite après cette publicité

L’Angleterre a fait le job en s’imposant face à l’Australie vendredi soir (1-0, Watkins). Les hommes de Gareth Southgate n’ont pas été flamboyants mais restent tout de même en tête du groupe C avec 13 points, juste devant l’Italie notamment qu’ils reçoivent mardi prochain. Malgré la victoire, l’entraîneur des Three Lions s’est montré déçu de l’attitude de nombreux supporters anglais, qui n’ont pas hésité à siffler Jordan Henderson lors de sa sortie à l’heure de jeu, notamment pour ses prises de position en faveur de l’Arabie saoudite.

«Cela défie la logique que certains supporters huent un joueur qui donne son cœur et son âme pour jouer pour l’Angleterre. Je ne comprends vraiment pas. C’est un joueur qui compte 79 sélections pour l’Angleterre et son engagement est exceptionnel. Son rôle dans le groupe sur et en dehors du terrain est extrêmement important. Il est un brillant modèle dans le groupe. Et son influence pendant le match est extrêmement importante aussi. Je ne comprends pas à quoi ça sert», dénonce Gareth Southgate. Il s’agissait du premier match sur le sol anglais de Jordan Henderson depuis son départ controversé en Arabie saoudite.