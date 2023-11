Coupe du Monde U17 : la France fait tomber l’Ouzbékistan et file en demi-finale

Ce samedi matin, l’équipe de France U17 disputait son quart de finale de la Coupe du Monde en Indonésie. Après avoir éliminé le Sénégal au tour précédent, les Bleuets s’attaquaient désormais à l’Ouzbékistan, surprenante équipe qui avait sorti l’Angleterre en 8es de finale. Pour cette rencontre, Jean-Luc Vannuchi misait sur du classique surtout dans le secteur offensif. Joan Tincres, supersub efficace depuis l’entame de la compétition, débutait en tant que titulaire à la place de Mathis Lambourde, alors que Mohamed-Amine Bouchenna remplaçait sur l’aile droite Yanis Issoufou. Le joueur de Montpellier est toujours écarté après l’imbroglio autour de ses sélections avec le Niger. Et si la France ne devrait pas être disqualifiée, le joueur, lui, a été suspendu provisoirement par la FIFA.

Sur le terrain, l’équipe de France restait solide dans le premier acte de cette rencontre. Bien en place, comme depuis le début de la compétition, la formation tricolore ne parvenait pas non plus à bousculer une équipe ouzbèke disciplinée. Les Français multipliaient les tirs sans pour autant cadrer une seule frappe. Ni Tincres, ni Diallo, ni Bouchenna n’arrivaient à se montrer dangereux et à trouver une solution. Et la plus grosse occasion de la première période était même du côté de l’Ouzbékistan. Il fallait une parade XXL du portier Paul Argney (45e) pour que le score en reste là après les 45 premières minutes.

Bouneb unique buteur

Au retour des vestiaires, les deux équipes laissaient bien plus d’espaces. La France montrait beaucoup moins de maîtrise et laissait bien plus le ballon à l’Ouzbékistan qui procédait en contre. Les Ouzbèkes ouvraient même le score mais le but était annulé pour une très légère position de hors-jeu. Juste après, les Bleuets répondaient par l’intermédiaire de Joan Tincres. L’attaquant de Monaco loupait l’immanquable à bout portant. Après avoir touché le poteau une première fois, le ballon lui revenait dans les pieds à deux mètres des buts. Mais il ne parvenait pas à cadrer son tir.

Finalement, après 22 tirs, l’équipe de France finissait enfin par ouvrir le score. Un but qui venait récompenser les intentions tricolores. Après une belle tête sur la barre transversale de l’entrant Lambourde, le ballon revenait sur Ismael Bouneb qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-0, 83e). Le score ne bougera plus après ce premier but malgré les dernières occasions de l’Ouzbékistan. L’équipe de France valide donc son billet pour les demi-finales du Mondial. Au prochain tour, la France affrontera soit le Maroc soit le Mali. Mais encore une fois, les Bleuets n’encaissent pas de but (0 but depuis le début du Mondial, 11 matches toutes compétitions confondues) et s’imposent comme les favoris au sacre final.