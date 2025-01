Celtic : Jota explique son choix

Jota n’a passé que six mois à Rennes avant de revenir en Écosse. Ancien joueur du Celtic, l’ailier portugais a mis un terme à une année et demie de calvaire en Bretagne en Arabie saoudite pour faire son grand retour en Écosse. Racheté par les Bhoys en échange d’un chèque dont le montant est compris entre 7 et 8 M€, Jota a expliqué son choix de revenir à Paradise.

« C’est très nostalgique pour moi, parce que c’était un sentiment extraordinaire et tous les moments que j’ai vécus au cours de mes deux saisons ici, et je suis tout simplement ravie d’être de retour. Je suis très excité et j’ai hâte de commencer. La meilleure chose à Glasgow, à part le Celtic évidemment, ce sont les gens et je sens que j’ai besoin d’un endroit avec une âme, où je me sens chez moi. C’est vraiment quelque chose que je recherchais et je pense qu’il n’y a pas de meilleur choix que le Celtic. Je suis très enthousiaste. L’année et demie écoulée a connu des hauts et des bas, mais c’est la vie et c’est ainsi que fonctionne le football. Maintenant, j’ai hâte de travailler dur, de retrouver les gars et de me sentir à l’aise », a-t-il confié sur le site officiel du Celtic.