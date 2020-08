Le FC Metz fixe son prix pour Habib Diallo

Le maintien du FC Metz en Ligue 1 peut en grande partie lui être attribué. Après une belle saison en Ligue 2, Habib Diallo a confirmé dans l'élite cette année. Avec ses 12 réalisations en 26 matchs, il a inscrit presque 43% des buts de son équipe. Mieux que cela, il est même devenu capitaine des Lorrains, à 25 ans. Une saison pleine pour l'attaquant sénégalais qui pourrait l'éloigner de l'Est de la France.

En effet, son président Bernard Serin lui a laissé un bon de sortie devant des « manifestations d'intérêt », venues d'Angleterre. Tottenham et Leeds seraient ainsi sur la piste. Mais le club lorrain attend une offre satisfaisante, entre 15 et 20 millions d'euros, pour le laisser filer, explique L'Équipe. Vincent Hognon, l’entraîneur, l'affirme : « ce qui prime, c’est l’intérêt du club. Le plus important est donc qu’il soit bien vendu (soit le plus cher possible), même si c’est début octobre ». À voir si les clubs intéressés y mettront le prix...