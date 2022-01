PSG - Brest : les compositions sont là

La 21e journée de Ligue 1 se poursuit avec un duel entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois. A domicile, les Franciliens optent pour un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Marco Verratti est positionné en sentinelle auprès d'Ander Herrera et Georginio Wijnaldum. Enfin, Angel Di Maria, Mauro Icardi et Kylian Mbappé forment le trio d'attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, Brest s'articule en 4-4-2 avec Marco Bizot comme dernier rempart derrière Ronaël Pierre-Gabriel, Brenadn Chardonnet, Christophe Hérelle et Jean-Kevin Duverne. Lucien Agoumé et Hugo Magnetti composent le double pivot alors que Romain Faivre et Franck Honorat évoluent sur les ailes. Devant, Jérémy Le Douaron et Irvin Cardona sont associés en attaque.

Les compositions

PSG : Donnarumma – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Herrera, Verratti, Wijnaldum - Di Maria, Icardi, Mbappé

Brest : Bizot – Pierre-Gabriel, Chardonnet, Hérelle ou Brassier, Duverne – Faivre, Agoumé, Magnetti, Honorat – Le Douaron, Cardona