Kingsley Coman ferme la porte à un retour au PSG

Interviewé dans le cadre de l'émission Rothen s'enflamme de RMC, Kingsley Coman s'est épanché sur un potentiel futur retour au Paris Saint-Germain, son club formateur : « Je pense que dans le foot, cela serait bête de dire que c'est impossible car tout est toujours possible mais après si je viens de prolonger, c'est que vraiment j'ai prévu de rester un bon moment ici, peut-être toute ma carrière, ça on ne sait pas. Je pense que le jour où je voudrais essayer quelque chose, ça sera du nouveau et pas une équipe où j'étais avant. »

Également passé par la Juventus, le joueur de 26 ans a récemment prolongé en Bavière (jusqu'en 2027) et n'entend pas quitter le club munichois, avec lequel il a garni son armoire à trophée et marqué, à jamais, l'histoire du Bayern, offrant la victoire lors de la finale de la Ligue des Champions 2020, face au... PSG.