Mercato : Newcastle vise un triple coup sur le gong

Dix-huitième de Premier League, Newcastle compte bien se sauver. Et ses nouveaux propriétaires comptent bien mettre le paquet pour continuer à renforcer l'effectif d'Eddie Howe, qui a déjà accueilli Kieran Trippier (31 ans, ex-Atlético de Madrid) et Chris Wood (30 ans, ex-Burnley) depuis l'ouverture du mercato. On le sait, Bruno Guimarães (24 ans) est tout proche de les rejoindre en provenance de l'Olympique Lyonnais, contre un chèque de 42,5 M€ plus bonus.

Le milieu international brésilien, qui passe sa visite médicale ce vendredi, ne sera pas le seul à débarquer à St James' Park dans les prochaines heures. Le Telegraph assure que les Magpies préparent en fait un triple coup. En plus de l'Auriverde, ce sont Eddie Nketiah (22 ans, Arsenal) et Dan Burn (29 ans, Brighton) qui sont également attendus ce week-end chez les Toons.

Trois coups et un espoir

Le jeune attaquant, qui a décidé de ne pas prolonger le contrat qui le lie aux Gunners jusqu'en juin, devrait arriver dans les prochaines heures pour finaliser les derniers détails de l'opération. Le défenseur anglais, lui, attend encore un accord entre les deux clubs pour plier ses bagages, mais son choix est clairement de rejoindre le Nord de l'Angleterre d'ici la fin du mois.

Outre ces trois dossiers brûlants, Newcastle garde toujours un infime espoir de parvenir à ses fins pour Jesse Lingard (29 ans), et ce, même si Manchester United bloque toujours l'opération en demandant une énorme indemnité (près de 20 M€) pour un élément sous contrat jusqu'en juin 2022. Le sprint final du mercato des Magpies s'annonce donc très chaud !