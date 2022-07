OM : Luis Henrique a choisi sa future destination

La presse italienne annonçait un accord OM-Torino pour le prêt avec option d'achat de Luis Henrique. O Globoesporte évoquait de son côté une préférence du joueur pour le FC Nantes. Nous vous révélions que ce dernier voulait avoir son mot à dire. Le voilà qui s'est exprimé ! Selon le journaliste brésilien Venê Casagrande, qui travaille pour le média O Dia, l'attaquant de l'Olympique de Marseille Luís Henrique, 20 ans, a donné son accord aux dirigeants de Flamengo. Le vice-président du Clube de Regatas do Flamengo, Marcos Braz est en contact direct avec le joueur.

La suite après cette publicité

Sous contrat à l'OM jusqu'en 2025, Luis Henrique avait coûté en septembre 2020 8 millions d'euros au club phocéen, qui ne devrait pas le brader. Au Brésil, où Botafogo, son ancien club, était à la lutte pour le signer et lui proposait une place de titulaire, on évoque une volonté de Flamengo de se faire prêter l'attaquant aux 39 matches de Ligue 1. Luis Henrique et le club de Rio de Janeiro sont d'accord depuis jeudi. Reste maintenant à convaincre l'OM de le libérer en prêt. O Dia précise qu'en cas de refus, Fla n'exclut pas de faire un investissement.