OM : Luis Henrique veut avoir son mot à dire

L'Olympique de Marseille avance doucement dans son opération dégraissage. Aux côtés de Kevin Strootman, Duje Caleta-Car ou Jordan Amavi, Luis Henrique (20 ans) est un candidat désigné au départ. D'ailleurs, selon les échos de la presse italienne, le club phocéen est même tombé d'accord avec le Torino sur les bases d'un prêt d'une saison de l'attaquant avec une option d'achat fixée aux alentours de 6 M€. Les Grenats doivent désormais s'entendre avec le Brésilien et ses représentants.

Ces derniers n'ont, selon nos informations, pas été mis au courant des tractations assez avancées entre Turinois et Phocéens, suivant de loin, par médias interposés, le fameux rendez-vous de ce mercredi entre les deux directions. Cependant, ils sont sur la même longueur d'onde que Pablo Longoria et ses équipes : trouver une porte de sortie cet été afin de retrouver confiance et temps de jeu.

D'autres options ailleurs

Les conseillers de l'Auriverde sont au travail depuis plusieurs semaines de leur côté, comme l'avait expliqué La Provence. Si une écurie de L1 s'était manifestée en décembre, ce n'est plus d'actualité. D'après nos informations, ils disposent de touches, certaines assez concrètes, en Espagne et aux Pays-Bas, deux championnats où, selon eux, l'ancien du Botafogo pourrait mieux exprimer ses qualités et son potentiel. De nouvelles réunions sont prévues dans les jours à venir.

Luis Henrique, sous contrat jusqu'en juin 2025, et son staff entendent donc apporter eux aussi des offres qu'ils jugent davantage en adéquation avec leur projet. L'OM, qui est donc déjà bien avancé avec le Toro sans que les Transalpins ne soient proches du natif de João Pessoa, est donc prévenu, le dossier ne sera pas une simple formalité...