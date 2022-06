Luis Henrique veut quitter l'OM

Finalement autorisé à recruter cet été, l’Olympique de Marseille prépare un mercato très animé. Hier, nous vous avions d’ailleurs fait le point concernant les possibles arrivées. Mais il y aura aussi du mouvement côté départs. En effet, si le club phocéen est soulagé d’avoir validé son ticket pour la très juteuse Ligue des Champions, Frank McCourt attend toujours quelques ventes.

Actuellement, deux noms circulent beaucoup en ce sens : Arkadiusz Milik, pisté par Nantes et la Juventus, et Duje Caleta-Car. Le Croate est courtisé par le Séville FC et l’OM réclame 18 M€ pour son transfert. Aujourd’hui, La Provence nous apprend qu’un nouveau candidat au départ s’est ajouté à la liste : Luis Henrique. Recruté par les Phocéens il y a deux ans, le Brésilien âgé de 20 ans débarquait en provenance de Botafogo avec l’étiquette de « pépite » et surtout de pari pour l’avenir. Un pari à 8 M€ tout de même.

Luis Henrique veut rester en Europe

Or depuis deux ans, le natif de João Pessoa ne s’est jamais vraiment imposé. Souvent utilisé dans le rôle de joker pour dynamiter l’aile gauche en fin de match, Luis Henrique affiche un maigre bilan. Non inscrit pour le parcours européen de l’OM en deuxième partie de saison, le numéro 11 a marqué 1 but et délivré 1 passe décisive en 25 rencontres, toutes compétitions confondues. Et depuis janvier 2022, il n’est apparu qu’à dix reprises sous le maillot olympien.

Trop peu à son goût. Alors qu’il avait freiné des quatre fers l’hiver dernier lorsqu’un départ était évoqué, Luis Henrique est cette fois décidé à ne plus revivre une saison comme celle-ci. La Provence écrit que le joueur « est résolu à changer d’air cet été et son agent travaille en ce sens ». Pablo Longoria parviendra-t-il à négocier un transfert ou misera-t-il sur un prêt ? La question n’a pas été tranchée. Ce qui est certain, c’est que le joueur ne veut pas rentrer au Brésil malgré l’intérêt de plusieurs écuries locales. Avis aux amateurs européens.