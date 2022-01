Luis Henrique ne veut pas quitter l'OM

La suite après cette publicité

« C'est vrai que la situation de Luis Henrique peut ouvrir à des discussions. Mais il a besoin de jouer et je pense qu'il a la possibilité de le faire ici. Dans le dernier match (Strasbourg), il a eu un impact physique important, a créé des espaces. On a confiance en l'avenir de Luis, il va se développer. Il n'a que 20 ans. On croit beaucoup en lui. » Jeudi, en marge de la présentation officielle de Sead Kolasinac (28 ans), Pablo Longoria évoquait le cas Luis Henrique (20 ans).

Entre les lignes, le président de l'Olympique de Marseille laissait entendre que l'attaquant brésilien, arrivé à l'été 2020 en provenance de Botafogo contre environ 8 M€, allait terminer la saison avec le club phocéen, avec un temps de jeu en hausse. Hasard ou coïncidence, l'Auriverde était titulaire samedi soir, sur la pelouse du RC Lens (0-2, 22e journée de Ligue 1), appliqué défensivement à défaut d'être époustouflant devant.

Les deux camps sur la même longueur d'onde

La patience est donc de mise pour les Olympiens, qui n'ont pas hésité à investir pour se l'offrir il y a un an et demi. Dans l'entourage du Carioca, contacté par nos soins, le son de cloche est le même. Malgré un temps de jeu irrégulier (6 titularisations et 8 entrées en jeu cette saison en L1), il ne se pose pas, à ce jour, la question d'un départ, en prêt ou autre, et ce, alors que des rumeurs le situent dernièrement au Brésil dans le viseur de São Paulo et qu'il aspire évidemment à jouer davantage.

Sous contrat jusqu'en juin 2025, Luis Henrique ne pense qu'à l'OM, où il veut écrire l'histoire, certain que son heure finira par arriver, s'appuyant sur l'exemple Vinicius Jr au Real Madrid pour continuer à travailler d'arrache-pied en attendant son heure. Longoria, qui maintient le contact avec les proches du joueur, est convaincu que le potentiel du natif de João Pessoa explosera le moment venu à Marseille et compte sur lui à court-moyen terme. Confiance.