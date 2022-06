Mercato : l'OM a fixé son prix pour Duje Caleta-Car

La suite après cette publicité

Pablo Longoria doit faire de nouveaux miracles. L'été dernier, le président de l'Olympique de Marseille avait réussi un sacré mercato malgré des finances limitées. Cet été, Frank McCourt, le propriétaire de l'écurie phocéenne, lui a fixé plusieurs objectifs. Le premier est de vendre deux à trois joueurs. Une mission difficile, mais pas impossible pour le dirigeant espagnol, qui a déjà dû s'asseoir sur un joli pactole suite au départ libre de Boubacar Kamara à Aston Villa. Longoria doit donc dégraisser et faire entrer des liquidités durant ce mercato, d'autant que l'OM a été mis en sursis par la DNCG.

Le président marseillais a ainsi identifié plusieurs éléments qui pourraient être sacrifiés. L'Équipe a cité les noms de Pape Gueye, Bamba Dieng, Pol Lirola et Arkadiusz Milik, suivi par la Juventus. Une longue liste où figure également Duje Caleta-Car. Arrivé en 2018 dans la cité phocéenne, le Croate pourrait s'en aller pour de bon, lui qui était tout proche de rejoindre Liverpool il y a quelques mercatos en arrière. En fin de contrat dans un an, soit en juin 2023, le joueur de 25 ans dispose toujours d'une belle cote sur le marché.

L'OM veut 18 M€

La Premier League le suit encore avec intérêt. Mais en Espagne aussi le Croate possède un profil très apprécié. En effet, ce n'est pas un secret, le FC Séville est intéressé, d'autant que les Andalous ont perdu Diego Carlos (Aston Villa) et qu'ils devraient vendre Jules Koundé à Chelsea a priori. Se renforcer en défense est donc une priorité pour Monchi, qui guette les bonnes affaires sur le marché. Et Caleta-Car en est une visiblement aux yeux du dirigeant espagnol. Mais il faudra malgré tout mettre le prix pour convaincre l'OM de le lâcher.

D'après Estadio Deportivo, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome demandent 18 millions d'euros pour laisser filer Duje Caleta-Car. Une somme importante puisqu'il ne lui reste qu'une année de contrat. Mais cela reste un prix correct pour le marché et vu l'âge et le potentiel du joueur. En parallèle de cette piste, Séville a aussi avancé ses pions pour recruter Merih Demiral (24 ans), prêté par la Juventus à l'Atalanta Bergame cette saison. Quoi qu'il en soit, les Andalous comptent bien se renforcer derrière. Et pourquoi pas avec Caleta-Car !