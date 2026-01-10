Strasbourg : Gary O’Neil ne vise que la victoire finale en Coupe de France

Large vainqueur à Avranches pour sa première sur le banc du Racing Club de Strasbourg (0-6), Gary O’Neil n’a pas manqué de savourer cette entrée en matière idéale, tout en gardant la tête froide. Arrivé en Alsace cette semaine, l’entraîneur anglais a apprécié la réponse immédiate de son groupe, capable de faire le travail malgré un temps de préparation très court. « J’ai vécu trois jours un peu fous, mais on a fait le boulot. On s’est rendu les choses faciles. Les joueurs ont été très focus, très professionnels, alors qu’on a eu peu de temps pour se préparer. Ils ont gagné leurs duels, ils ont bien couru, ils ont été cliniques devant le but adverse », a souligné O’Neil après la rencontre.

Satisfait de l’attitude de ses hommes, le technicien de 41 ans a aussi tenu à rappeler les ambitions élevées du club : « j’ai beaucoup aimé leur attitude. On voulait montrer aux fans qui ont fait le voyage qu’on donnera tout pour eux. C’est une première parfaite, même si c’était face à une équipe de niveau amateur. On veut gagner la Coupe de France, la Ligue Conférence et terminer le plus haut possible en Championnat. Mais attention de ne pas s’enflammer. Dimanche, il y a la Ligue 1 et le derby contre Metz ! » Le message est passée.