Coupe de France : Strasbourg étrille Avranches pour la première d’O’Neil, Lorient renverse les Hauts Lyonnais

Le week-end de 1/16e de finale de Coupe de France se poursuivait ce week-end. Et avant les chocs entre Lille et Lyon et le derby entre le PSG et le PFC, d’autres clubs de Ligue 1 devaient valider leur billet pour le prochain tour. Strasbourg, pour la première de Gary O’Neil sur son banc en remplacement de Liam Rosenior, se rendait sur la pelouse d’Avranches (N2), qui avait fait sensation lors du tour précédent en éliminant le Stade Brestois. Mais cette fois, le club alsacien a largement fait la différence.

Rapidement, Panichelli ouvrait le score (1-0, 14e), avant de se muer en passeur décisif pour Enciso, puis pour Moreira en première période (3-0, 22e et 39e). En seconde période, Godo, puis Nanasi en fin de match, validaient la qualification alsacienne (5-0, 57e et 67e) et mettaient fin à l’épopée du club normand, avec un doublé d’Enciso (6-0, 89e). Et si tout fonctionnait pour Strasbourg, c’était beaucoup plus difficile pour Lorient, qui devait se défaire du pensionnaire de National 3 des Hauts Lyonnais. Car rapidement, Poncet ouvrait le score pour le club rhodanien, à la surprise générale (1-0, 16e).

Laval qualifié, le gardien de Reims stoppe quatre penalties

Mais grâce à un doublé de Dieng, les Merlus ont repris les commandes (2-1, 43e et 56e) et ont validé leur place en huitièmes de finale après un but de Koné dans les derniers instants (3-1, 87e). Également en difficulté sur une pelouse enneigée, le Stade de Reims, pourtant largement dominateur, avec 16 tirs tentés (8 cadrés) a eu beaucoup de mal contre Le Puy (N1), qui a d’ailleurs loupé un penalty décisif en seconde période (56e). Il fallait finalement aller jusqu’aux tirs au but pour trouver un vainqueur.

Sur un terrain qui ne ressemblait plus à rien, Reims a validé sa place en huitième grâce à un excellent Olliero, qui a sorti tous les penalties du club auvergnat (0-3 t.a.b.). Et dans le dernier match de la soirée, Laval a pareillement obtenu son billet en huitièmes de finale après être venu à bout d’Istres (N2), grâce à des buts de Dago et Maggiotti (2-0, 44e et 69e). Pour rappel, la rencontre entre Sochaux et Lens a officiellement été reportée à dimanche, 15h, en raison des conditions météorologiques.

