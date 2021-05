Équipe de France : les Bleus réagissent au come-back retentissant de Karim Benzema

La suite après cette publicité

La Une du jour de L’Équipe résume parfaitement la situation. Hier soir, Didier Deschamps nous a réservé « la surprise du chef » en annonçant la présence de Karim Benzema (33 ans) dans la liste des 26 joueurs retenus pour disputer l’Euro 2020. Un choix qui en a étonné plus d’un. Le sélectionneur national semblait éternellement fâché avec le buteur du Real Madrid et il n’est pas vraiment un homme qui nous a habitués à ce genre de surprise durant son mandat.

Mais pour valider le retour du Merengue, DD s’est tout de même tourné vers ses hommes pour être sûr de ne pas briser l’harmonie qui règne dans le groupe France depuis de nombreuses années. Mais très vite, le Bayonnais a été rassuré par le discours de ses cadres. En effet, si un gros différend existait entre KB9 et Deschamps, l’ancien Lyonnais n’a pour autant jamais été un élément perturbateur en sélection. D’ailleurs, il n’y a qu’à lire les différentes réactions de quelques-uns des 26 sélectionnés pour s’en rendre compte.

« Je me rends compte qu’il y a un engouement autour de Karim à Lyon, très heureux pour nous de l’avoir au sein du groupe, il a tout gagné en club, il a une énorme expérience, il va pouvoir nous l’apporter au quotidien pendant la compétition, expérience et talent-là, forcément bénéfique pour la sélection. On a suivi les infos, pas plus d’infos officielles de notre côté. On est super content, je suis super content de le voir revenir en équipe de France. Voir un joueur de son talent revenir, c’est forcément bénéfique pour l’équipe de France », a déclaré Léo Dubois sur la Chaîne L'Équipe.

Kylian Mbappé, lui, a préféré mettre le feu aux réseaux en postant une photo montage de lui et Benzema. De quoi susciter de nombreuses réactions, dont celle d’un Neymar visiblement emballé à l’idée de voir les deux Français évoluer ensemble. « C'est un très grand joueur avec une carrière extraordinaire. Tout amateur de football est content de le voir dans le groupe. J’ai eu la chance de jouer contre lui, ce sera l’occasion d’apprendre à le connaître. C’est vraiment un plus pour l'équipe », a indiqué Kingsley Coman au micro de BFMTV.

Autre joueur du Bayern Munich à réagir sur RMC Sport, Corentin Tolisso, lui, savourait le fait de voir un membre de la maison OL, comme lui, revenir sur le devant de la scène. « Je suis très heureux, c’est un joueur que je regardais jouer quand j’étais au centre de préformation, quand j’allais au stade avec mon père. Je suis très heureux avec Karim Benzema. Je pense que ce sera un énorme plus pour l’équipe de France. »

Enfin, le gardien de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda, a conclu cette tournée d’éloges. « Je suis vraiment très content de ce retour, a confié le gardien des Bleus. C'est un joueur extraordinaire, avant tout. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je suis vraiment content qu'il retrouve l'équipe de France. Vu le niveau qu'il a depuis pas mal d'années, ce sera forcément un plus. » Si certains en doutaient encore, l’annonce du retour en bleu de Karim Benzema a ravi les Français et les Tricolores. Au Merengue maintenant de confirmer cet enthousiasme général sur le terrain.