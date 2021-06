Espagne : Koke tacle sévèrement Rafael van der Vaart

Avec deux matchs nuls pour ses deux premiers matchs de l’Euro, l’Espagne pointe à la troisième place de son groupe et a du mal à prendre le meilleur sur ses adversaires. Le jeu produit par la Roja n’est pas flamboyant et la possession est très souvent stérile. De quoi fortement agacer Rafael van De Vaart qui n’avait pas hésité à littéralement détruire l’équipe de Luis Enrique sur la chaîne néerlandaise NOS.

Les propos virulents de l’ancien milieu néerlandais du Real Madrid ne sont évidemment pas passés inaperçus au sein de la sélection et c’est le joueur de l’Atlético Madrid, Koke, qui a tenu à lui répondre. « Il veut son moment de gloire. On aura peut-être cette phrase en tête, cela pourrait nous motiver un peu plus, surtout si on est amené à jouer contre les Pays-Bas. Je me souviens très bien de van der Vaart. On le voit parfaitement en photo sur le but d’Iniesta en finale de la coupe du monde 2010. » Et pan !