Le Bayer Leverkusen veut blinder Florian Wirtz

Considéré comme l’un des meilleurs jeunes talents en Europe, Florian Wirtz fait pour le moment le bonheur du Bayer Leverkusen. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur de 21 ans est suivi par les plus grands clubs européens. Le Bayern Munich et le Real Madrid pensent à lui pour l’été prochain, mais le Bayer ne compte pas se laisser faire. D’après Bild, les champions d’Allemagne en titre souhaitent le prolonger d’une année de plus, soit jusqu’en 2028.

Avec cette prolongation de contrat, la direction de Bayer 04 s’assurerait de le voir jouer sous le maillot rouge et noir jusqu’en 2026. Le père du joueur, qui est également son agent, n’est pas pressé de voir son fils signer dans un club de premier plan.