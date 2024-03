McDonald’s sur le point de s’offrir la Ligue 1 pour 60 M€ !

Partenaire officiel de la Ligue 1 depuis 2019, puis partenaire principal depuis 2020 au niveau du Naming où il avait remplacé Conforama, Uber Eats a su se rendre familier des amateurs du Championnat de France de première division. Une belle affaire à 15 M€ par an pour le géant américain de la livraison de nourriture à domicile qui a réussi à développer son image en s’associant à une Ligue des Talents où figuraient Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé au PSG.

Oui, mais voilà, les deux premiers ont déjà quitté la France tandis que le troisième s’apprête à le faire pour rejoindre le Real Madrid. Un coup dur pour Uber Eats surtout à l’heure d’entamer les négociations pour le renouvellement du contrat qui s’achève le 30 juin prochain. La marque américaine a bien tenté de prolonger l’aventure, mais à des conditions financières bien moins importantes jugeant la Ligue 1 moins attractive depuis le départ des stars du PSG.

À en croire Daniel Riolo, la Ligue 1 va s’offrir un nouveau partenaire majeur dans les prochaines semaines pour remplacer la marque de livraison de repas à domicile. Et là encore, il s’agit d’une marque américaine mondialement connue, McDonald’s. L’emblématique chaîne de fast food va s’engager pour trois saisons et un contrat de 60 M€ (soit 20 M€ par an). Selon le polémiste de RMC Sport, il s’agit d’un dossier mené directement au plus haut de l’État pour assurer la pérennité du football français et lui apporter une manne financière non négligeable.

Selon nos informations, l’opération est bien avancée et on devrait rapidement en savoir plus sur cette future Ligue 1 McDonald’s. Mcdo et la LFP sont déjà en train de travailler sur les contours de l’opération marketing d’envergure qui va en découler. En s’associant à la Ligue 1, l’inventeur du Big Mac espère de sacrées retombées marketing en profitant de l’implantation de la Ligue 1 sur les réseaux sociaux (YouTube, Twitter, Instagram, etc), à la télévision, dans la presse et dans les stades. Reste désormais à boucler l’opération car des discussions avec d’autres marques sont toujours ouvertes en parallèle.

D’ailleurs, jointe par nos soins, la LFP s’est refusée à faire tout commentaire sur McDonald’s, indiquant seulement être en discussions actives pour le futur naming de la Ligue 1. «Nous sommes actuellement en discussions actives sur le naming de la Ligue 1 pour les saisons futures. Nous ne ferons aucun commentaire sur d’éventuelles rumeurs et nous communiquerons une fois que les décisions sont finalisées et validées par nos instances.» Quant au principal intéressé, Mc Donald’s, il s’est également fendu d’une brève réponse : «nous ne commentons pas les rumeurs, ni les montants associés. En tant que partenaire privilégié du sport amateur, et du football en particulier, nous sommes naturellement particulièrement sollicités et à l’écoute des opportunités de soutien au sport français.»