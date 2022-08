Manchester United ne sait plus quoi faire de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Samedi, Manchester United a été humilié sur la pelouse de Brentford (4-0). Une deuxième défaite consécutive pour les Red Devils qui sont bons derniers de Premier League. De quoi agacé Erik ten Hag, recruté pour remettre l'écurie anglaise sur de bons rails. Mais l'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam ne s'attendait certainement pas à un tel chantier. En effet, sur le terrain comme en dehors les problèmes sont nombreux. Et depuis la reprise, Ten Hag doit aussi gérer l'épineux dossier Cristiano Ronaldo.

L'attitude de CR7 agace

Début juillet, le Times a révélé que le Portugais souhaitait quitter Manchester United. Outre le recrutement peu emballant et une baisse de son salaire avec la présence du club en C3, c'est surtout le fait de ne pas jouer la Ligue des Champions qui le motiverait à partir. La star lusitanienne a ainsi manqué la tournée estivale pour raisons familiales. Officieusement, son agent Jorge Mendes lui cherchait une porte de sortie.

Chelsea, le Barça, le Bayern Munich, Naples, le PSG, les deux clubs de Milan ont notamment été sondés. Mais aucun n'a donné suite. L'Atlético de Madrid semble la seule option encore possible pour CR7. Un joueur qui a été particulièrement agacé après la lourde défaite face à Brentford. Et on peut certainement comprendre ses envies d'ailleurs après avoir vu une telle prestation. Ce qui est certain, c'est que son club commence à en avoir assez de ses états d'âme.

MU ferme la porte, Ten Hag n'écarte pas un départ

Hier Skysports a indiqué que les Mancuniens pensaient à résilier son contrat si jamais son attitude ne changeait pas. Une sacrée menace de la part des Anglais, sachant que le bail de Cristiano Ronaldo s'étend jusqu'en 2023. Partir libre l'arrangerait certainement, même si les prétendants ne se bousculent pas. Mais ce lundi, le Manchester Evening News assure que Man U n'envisage pas de rompre son contrat. Une belle mise au point des Britanniques.

Toutefois, rien ne dit que l'attaquant de 37 ans sera toujours au club d'ici la fin du mercato. Contactée par The Athletic, une source du club a indiqué que le joueur, qui déjeune seul à la cantine de Carrington et qui s'agace aux entraînements, a bénéficié de nombreuses faveurs de la part du club alors que son apport n'a pas été énorme. De plus, le média anglais indique qu'Erik ten Hag serait prêt à le laisser partir si Man Utd réussit à recruter un voire deux attaquants. La suite au prochain épisode...