AC Milan : Samuel Chukwueze va manquer le choc face au PSG

L’AC Milan s’attend à vivre plusieurs semaines très compliquées, à cause notamment de son agenda surchargé. Au programme, la réception de la Juventus et un déplacement à Naples en Serie A, sans oublier une double confrontation incandescente face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. La suite de la saison du club lombard pourrait d’ailleurs se jouer lors de ce mois qui s’annonce particulièrement intense pour les coéquipiers d’Olivier Giroud, Mike Maignan et Théo Hernandez. Alors que la formation milanaise aura besoin de toutes ses forces en présence pour toutes ces échéances, les Rossoneri vont malgré tout devoir se passer de Samuel Chukwueze.

Selon la presse italienne, l’attaquant nigérian devrait être éloigné des terrains jusqu’à la prochaine trêve internationale après avoir été touché à la cuisse gauche lors du dernier rassemblement avec sa sélection, même si la formation milanaise n’a pas communiqué sur la durée exacte de l’indisponibilité de son joueur. «Samuel Chukwueze a déjà regagné le centre d’entraînement de Milanello, car il est revenu de la période passée en sélection blessé au biceps fémoral de la cuisse gauche», a d’ailleurs indiqué l’AC Milan dans son communiqué officiel. Il s’agit donc d’une très mauvaise nouvelle pour le club lombard ainsi que pour le joueur de 24 ans.