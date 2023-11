MU : Alejandro Garnacho abasourdi après avoir marqué le but de la saison

Alejandro Garnacho n’oubliera pas de sitôt ce dimanche 26 novembre 2023. Titulaire pour la rencontre de Premier League de Manchester United face à Everton (3-0), l’international argentin s’est illustré de forte belle manière dès la 3e minute de jeu. Sur un centre de Diogo Dalot, l’attaquant de 19 ans a repris le ballon d’un extraordinaire ciseau acrobatique, rappelant le but d’un certain Wayne Rooney lors d’un derby de Manchester en 2011.

Invité à commenter son but après le match, Garnacho n’en revenait toujours pas : «Je n’arrive pas à y croire pour être honnête, a-t-il confié à Sky Sports. Je me suis dit : 'oh mon Dieu’ ! Vraiment, je n’arrive pas à réaliser. Je n’ai pas vu comment j’avais marqué, j’ai juste écouté le public… Nous sommes encore en novembre, mais oui, c’est probablement l’un des buts de la saison. »