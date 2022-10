MU : Cristiano Ronaldo ne peut plus sentir le staff d'Erik ten Hag

La suite après cette publicité

Le divorce est total entre Cristiano Ronaldo (37 ans) et Manchester United. Considéré comme un remplaçant de luxe par son coach Erik ten Hag, le Portugais n’en peut plus d’être assis sur le banc de touche d’Old Trafford. Un ras-le-bol concrétisé hier lors du choc contre Tottenham. Furieux, CR7 a décidé de rentrer au vestiaire et de quitter le stade avant même la fin du match !

Un comportement inacceptable pour les Red Devils qui ont décidé de l’écarter du groupe temporairement. Ce soir, le Guardian nous apprend que les relations entre le Lusitanien et le staff technique mancunien sont au plus mal. Le média anglais affirme que Ronaldo a des rapports houleux avec certains membres du staff de ten Hag et qu’il serait réticent à l’idée de communiquer avec eux. Il est temps que ce cauchemar se termine pour les deux parties.