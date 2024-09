OM : de nombreux joueurs incertains face à Nice

Interrogé en conférence de presse, ce vendredi, avant de recevoir l’OGC Nice dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a fait le point sur l’état de forme de ses troupes. L’occasion pour le nouveau technicien de l’OM de donner des nouvelles de Quentin Merlin et Valentin Carboni, incertains pour la réception des Aiglons. «On a essayé de préparer de la meilleure des façons le match. Il y a un doute pour Merlin. Pour l’instant, c’est plus non que oui. On a récupéré Carboni mais il est incertain pour demain car il a eu un problème en sélection, c’est navrant mais c’est comme ça».

Relancé sur le cas Elye Wahi, RDZ a également laissé planer le doute. «J’ai un doute sur la présence de Wahi, pour Maupay on verra s’il débute. Je suis très heureux qu’il soit avec nous, il apporte de l’expérience et de l’agressivité. Ce sont des choses dont on a besoin. Koné représente l’avenir de l’OM, il est très doué, il s’est entraîné sans soucis ces deux dernières semaines, on verra s’il commencera ou pas. C’est un milieu box to box comme on en voit beaucoup en France, il a beaucoup de talent». Balerdi devrait quant à lui être absent.

