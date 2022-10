CdM 2022 : Didier Deschamps envoie un message à Paul Pogba

La suite après cette publicité

Vendredi, on a appris que N'Golo Kanté serait forfait pour le Mondial au Qatar. Un terrible coup sur la tête des Bleus. Mais les Tricolores pourraient bien faire sans Paul Pogba, qui se remet d'une blessure. La Pioche pourrait être trop juste. En marge de la cérémonie du Ballon d'Or, Didier Deschamps a évoqué le cas du milieu de la Juventus dans les colonnes de TMW.

«Son programme se déroule bien...», a-t-il commencé par expliquer. Ensuite, il a été questionné sur la possibilité de sélectionner Pogba pour le Mondial. «C'est autre chose, il doit être guéri. Je pense qu'il le sera, après il y a le deuxième aspect qui est athlétique, il y a eu un certain temps entre les derniers matchs qu'il a joués et ceux qu'il pourrait jouer. L'important, avant de penser au deuxième aspect, c'est qu'il soit guéri. Je pense qu'il le sera et c'est déjà une bonne chose». Paul Pogba peut être optimiste.