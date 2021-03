Barça : Joan Laporta face au chantier des prolongations

La suite après cette publicité

À peine élu président du Barça, Joan Laporta doit déjà s'attaquer à des dossiers compliqués. Il était prévenu d'avance que la tache serait difficile. L'avocat d'affaires doit absolument trouver une solution pour Lionel Messi. En fin de contrat en juin prochain, la Pulga n'a toujours pas prolongé son contrat et peut d'ores et déjà s'engager où bon lui semble. Si la tendance s'est plutôt inversée ces dernières semaines et que l'on se dirige sans doute vers un nouveau bail en Catalogne, l'Argentin ne devrait prendre sa décision qu'à la fin de la saison. «Je ferai tout ce que je peux, il le sait déjà» avait expliqué Laporta le jour de son intronisation.

Il en saura plus aussi sur la situation économique du Barça. Le patron du club a demandé deux rapports sur le sujet à des cabinets d'audit qui devraient lui être remis le 31 mars prochain. La marge de manœuvre sera alors connue car la prolongation de Messi, bien que prioritaire, est loin d'être le seul dossier au Barça. Nombre de joueurs doivent revoir leur contrat d'ici la fin de saison, notamment chez les jeunes qui sont en train de prendre de l'épaisseur au sein de l'équipe première. Il y a par exemple Òscar Mingueza (21 ans), dont le contrat s'achève en juin prochain. Une clause lui permet de prolonger automatiquement de deux saisons mais avec 30 matches disputés cette saison, ses conditions salariales devront être revues à la hausse.

Messi, la priorité mais le seul dossier

Ilaix Moriba est le dernier arrivé en équipe une. Le tout jeune milieu de terrain (18 ans) voit lui son bail s'achever en 2022. Sa clause libératoire de 100 M€ commence à faire peur au Barça, qui craint des offensives dès cet été. Manchester United a notamment un œil sur lui. Il s'agit de la faire prolonger et vite ce que l'ensemble des parties a envie de faire. Cela devrait simplifier la tâche mais encore faut-il s'entendre sur les questions de salaire. Ronaldo Araujo a lui encore deux ans et demi de contrat mais ses performances ont convaincu la direction du Barça de bouger sur son cas. Des négociations devront bientôt s'ouvrir pour une prolongation allant jusqu'à 2026 explique La Vanguardia mais l'Uruguayen (22 ans) ne devra pas se montrer trop gourmand.

Álex Collado (22 ans) est aussi une belle promesse au Barça mais il n'a quasiment jamais joué en équipe première et son contrat actuel court jusqu'en juin, assorti d'une option de deux ans. Koeman ne l'a inclus dans son groupe qu'à trois reprises cette saison. Il attend toujours sa chance. L'ailier, qui est l'un des capitaines de l'équipe B, restera sans doute dans son club formateur la saison prochaine mais il sera trop âgé pour jouer avec la réserve. Il faudra lui trouver une place. Sergi Roberto (29 ans) n'est lui plus un jeune depuis longtemps mais son contrat s'achève en 2022. La direction compte sur lui, malgré une saison ponctuée de blessures, grâce à sa polyvalence notamment. Aucun contact n'a eu lieu pour le moment.

Le cas Dembélé devrait servir de baromètre

Enfin le dernier chantier se nomme Ousmane Dembélé. Arrivé en 2017 contre 105 M€ en plus de bonus, le Français a mis le temps avant d'être enfin régulier à Barcelone. Handicapé par des blessures, il semble enfin trouver sa plénitude physique. Mieux vaut tard que jamais mais son contrat s'achève en 2022. Alors qu'il était inscrit sur la liste des transferts l'été dernier, l'ailier de 23 ans a retourné la situation en sa faveur. Le Barça souhaite maintenant le conserver mais il faudra mettre le prix. C'est bien là le nœud du problème. Avec tous leurs problèmes économiques et le financement du prochain mercato pour lequel un défenseur central (Eric Garcia) et un attaquant (Erling Haaland ?) sont attendus, la gestion du cas Dembélé va être délicate.