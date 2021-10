Indice UEFA : la France retrouve des couleurs !

L'année dernière, après deux journées de Coupes d'Europe, la France était totalement larguée au classement de l'indice UEFA et se trouvait même dépassée par l'Écosse, Israël, la Norvège et la Hongrie. Cette saison, tout va déjà mieux et nos clubs français ont retrouvé des couleurs sur la scène continentale. Il faut dire que, malgré l'élimination de Monaco en barrage de la Ligue des Champions et les débuts mitigés comptablement parlant du LOSC (un nul et une défaite) et de l'OM (deux nuls), la France peut compter sur le PSG, l'OL, l'ASM et Rennes pour glaner de précieux points.

La suite après cette publicité

Le PSG a retrouvé des couleurs en s'offrant une victoire de prestige sur Manchester City (2-0), tandis que l'OL a glané un deuxième succès en autant de rencontres après sa belle victoire face à Brondby (3-0). Quant à Monaco, il a ramené un précieux nul du Pays Basque, face à la Real Sociedad (1-1). Enfin, le Stade Rennais se régale dans la toute nouvelle Conférence Ligue Europa. Après avoir obtenu un nul face à Tottenham (2-2), le club breton a renversé le Vitesse Arnhem chez lui (1-2).

Résultat, la France est, situation assez rare pour être signalée, devant l'Italie et talonne l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne. Mention spéciale pour les Pays-Bas qui caracolent en tête de l'indice UEFA, grâce à l'insolente réussite de l'Ajax Amsterdam de Sébastien Haller (5 buts en 2 matches) en C1, et les belles performances du PSV et du Feyenoord en C3 et en C4. Après avoir mangé son pain noir pendant deux ans, la France va-t-elle enfin pouvoir lutter contre ses voisins européens du Big 5 et se mettre définitivement à l'abri de son rival, le Portugal ? Réponse au prochain épisode, mais pour l'instant tout va bien...

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2021/22 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 01/10/21 :

-1. Pays-Bas 6.400 points (5/5)

-2. Allemagne 5.214 points (7/7)

-3. Angleterre 5.000 points (7/7)

-4. Suisse 5.000 points (2/4)

-4. Serbie 5.000 points (2/4)

-6. Suède 4.875 points (1/4)

-7. Espagne 4.857 points (7/7)

-8. France 4.750 points (6/6)

-8. Portugal 4.750 points (4/6)

-10. Italie 4.714 points (7/7)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2017 et 2022) :

-1. Angleterre 90.641 points

-2. Espagne 82.570 points

-3. Italie 65.902 points

-4. Allemagne 64.213 points

-5. France 46.415 points

-6. Portugal 45.216 points

-7. Pays-Bas 36.500 points

-8. Autriche 32.850 points

-9. Russie 31.682 points

-10. Ecosse 31.300 points