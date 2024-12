Le mercato de Benjamin Mendy prend déjà une tournure décisive

Ces deux dernières années, Benjamin Mendy (30 ans) a remporté deux batailles très importantes. La première concernait les accusations de viols et d’agressions sexuelles présumés par six jeunes femmes en Angleterre. Mais après un long procès et un passage par la case prison, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco a été reconnu non-coupable le 14 juillet 2023. Un peu plus d’un an plus tard, le natif de Longjumeau a remporté son bras de fer face à Manchester City. Un club qu’il a traîné devant les tribunaux puisqu’il n’avait pas payé son salaire durant les deux ans précédant son procès. Mais la justice a tranché en faveur du Français, qui va ainsi recevoir les sommes dues par les Citizens. On parle d’une bonne partie des 13 M€ qui lui étaient dus.

Il ne reviendra pas à Lorient

De quoi lui permettre notamment d’éponger certaines dettes. Avec tout cela, on en oublierait presque que le champion du monde 2018 a retrouvé les terrains de football. En effet, il a rejoint le FC Lorient la saison dernière. Quelques jours après avoir été acquitté, il a signé en faveur des Merlus le 19 juillet 2023, à la surprise générale. «Benjamin Mendy signe deux ans au FC Lorient. Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui la signature pour deux saisons du latéral gauche international français Benjamin Mendy.» Mais son retour sur les terrains n’a pas été totalement à la hauteur des attentes. Malgré quelques coups d’éclat, le joueur formé au HAC n’a pris part qu’à 15 rencontres toutes compétitions confondues (708 minutes), dont seulement 7 titularisations.

Le temps pour lui de marquer 2 buts et de délivrer 1 assist. Malgré son expérience du très haut niveau, il n’a pas pu empêcher la relégation des Lorientais en Ligue 2. Il s’est aussi pris le bec avec son entraîneur, Régis Le Bris, tout en ne faisant pas forcément l’unanimité auprès des supporters. Son retour sur les pelouses n’a donc pas forcément eu l’effet escompté. Mais l’important était ailleurs pour le gaucher, privé de football durant quelques années, même si depuis quelques mois, il est de nouveau éloigné des terrains. Toujours sous contrat avec Lorient, club auquel il est lié jusqu’en juin prochain, Mendy a en effet été écarté. Olivier Pantaloni lui a fait comprendre qu’il n’entrait pas dans ses plans et qu’il devrait s’entraîner de son côté en attendant de trouver un point de chute.

Un mercato d’hiver crucial

Ce que le Français fait donc depuis quelques mois du côté de Paris. Le latéral se prépare alors que son dernier match officiel remonte au 19 mai face à Clermont (5-0). Il était d’ailleurs sorti sur blessure et sous les sifflets du Moustoir, quittant «le Morbihan par la petite porte» rappelle Ouest-France. Ce qui n’est pas forcément l’avis de source au sein du club, qui se sont confiées à L’Equipe. « Nous n’avons aucun problème avec Benjamin. C’est un garçon qui a toujours été dans le bon état d’esprit. Et ce n’est pas un pari raté parce que, quand il a été sur le terrain, il a été plutôt bon. Le problème, c’est qu’il ne l’a pas beaucoup été (blessures). Il avait émis le choix l’été dernier de quitter le club. Nous avions accédé à sa demande.»

Toujours sous contrat, Mendy, qui ne se rend plus au centre d’entraînement breton et qui ne joue plus depuis près de 7 mois, patiente en attendant de trouver un nouveau point de chute. Approché par la Turquie, l’Arabie saoudite et deux clubs français selon le quotidien sportif, il n’a finalement fait l’objet d’aucune offre l’été dernier. Une résiliation de contrat avait été évoquée par les deux parties sans qu’elle aille au bout. Cet hiver, il sera libre de négocier avec le club de son choix dès le mois de janvier. Un mercato crucial pour lui. En attendant, il peaufine sa préparation physique dans la capitale. Il ne lâche rien et reste déterminé à montrer qu’il n’est pas terminé pour le football. De son côté, Lorient, qui a exclu son retour, espère qu’il trouvera enfin une porte de sortie.