OM : Lilian Brassier plaît à Rennes

Comme nous vous l’avons révélé il y a quelques jours, plusieurs formations sont venues aux nouvelles concernant la situation de Lillian Brassier. Le roc défensif tricolore venu de Brest l’été dernier n’a pas connu des débuts parfaits même s’il conserve la confiance du club phocéen. Mais le mercato d’hiver s’annonce long et d’autres courtisans vont probablement se rajouter à la liste déjà connue à savoir Leicester, Villarreal et Wolfsbourg et l’OGC Nice.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, un nouveau courtisan s’est récemment manifesté, à savoir le Stade Rennais. Le club breton, qui vient encore d’encaisser trois buts face à Nice vendredi soir, cherche à se renforcer défensivement avec un renfort d’expérience. Lillian Brassier (11 apparitions toutes compétitions confondues), qui a d’ailleurs été formé au sein des Rouge et Noir, coche pas mal de cases et se trouve en bonne position dans leur short list défensive. Pour le moment, aucune démarche concrète n’a été menée, mais le mois de janvier ne fait que commencer…