Le Stade Rennais s’intéresse à Romain Saïss

Depuis le départ libre, il y a quelques jours, du capitaine Damien Da Silva en direction de l’OL, Rennes cherche un nouveau défenseur central d’expérience. La direction bretonne étudie le profil de Romain Saïss. L’international marocain est lié à Wolverhampton jusqu'en juin 2022 après avoir activé son année en option mais pourrait faire ses valises surtout après le départ de son entraineur Nuno Espirito Santo.

Selon nos informations, le profil de l’ancien Angevin plaît beaucoup aux dirigeants rennais. Auteur d’une saison pleine avec Wolverhampton, le joueur de 31 ans est jugé intéressant de par son expérience et sa polyvalence puisqu’il est capable de jouer au milieu et en défense. Le capitaine du Maroc pourrait être ouvert à un retour en France et retrouverait l'un de ses coéquipiers en sélection, Nayef Aguerd. Mais Rennes devra réussir à s'aligner financièrement sur le salaire du joueur.