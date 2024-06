Le sale coup que compte jouer Chelsea au FC Barcelone

Une décevante sixième position, et un nouveau chamboulement avec le départ de Mauricio Pochettino, remplacé par Enzo Maresca. Chelsea a encore vécu une saison compliquée sur le plan sportif et espère bien se refaire lors de cet exercice 2024/2025 avec le coach italien aux commandes. Dans le même temps, la direction travaille sur le mercato pour construire une équipe solide.

Les noms de Victor Osimhen (Naples) et Samu Omorodion (Atlético) reviennent ainsi avec insistance, alors que l’arrivée d’Estevão Willian dit Messinho aurait été actée pour 2025. Des recrues pour renforcer l’équipe dès maintenant mais aussi pour préparer l’avenir. Une tendance de plus en plus marquée chez les gros clubs européens, qui n’hésitent plus à mettre des sommes astronomiques sur des adolescents pour anticiper et éviter qu’ils partent chez la concurrence.

Un prix-cadeau

Et selon Mundo Deportivo, il y a une pépite du Barça qui a tapé dans l’œil des Londoniens. C’est Marc Guiu, attaquant qui vient de fêter ses 18 ans. Il négocie une prolongation de son contrat avec le Barça actuellement, lui dont le bail expire en 2025. Et contrairement à d’autres jeunes espoirs, le Catalan est disponible à prix-cadeau. Sa clause libératoire n’est que de 6 millions d’euros, peanuts pour Chelsea. C’est pour cette raison que le Barça intensifie les discussions pour une prolongation, alors que Chelsea a manifesté son intérêt.

Les Blaugranas veulent logiquement faire grimper cette clause libératoire, qui les met dans une position de faiblesse évidente face aux clubs intéressés par Guiu, parmi lesquels on retrouve aussi le Séville FC. Cette saison, il a fait 5 petites entrées en jeu toutes compétitions sous les ordres de Xavi, disputant 107 minutes au total. Il a tout de même eu le temps d’inscrire 2 buts, alors qu’il dispute actuellement les play-offs de montée en D2 avec l’équipe B barcelonaise.