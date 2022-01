PSG : Lionel Messi vers un forfait face à Brest et en sélection

De retour de son isolement après avoir contracté la Covid-19, l'attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi n'a pas encore repris la compétition en 2022, ne participant pas à la qualification du club de la capitale face à Vannes (4-0) et n'ayant pas fait le déplacement à Lyon (1-1). Mais selon les informations d'ESPN Argentina, La Pulga pourrait bien rester au repos ce week-end, mais également absent de la sélection. En effet, la télévision argentine annonce que le PSG préserverait l'international de l'Albiceleste (158 capes, 80 buts) pour la réception du Stade Brestois samedi prochain (21h) mais continuerait de s'entraîner avec le groupe.

Il devrait revenir pour le match face à Reims au Parc des Princes le 23 janvier prochain (20h45). De plus, les bonnes relations entre le club et la fédération argentine pourraient permettre au leader de Ligue 1 de garder son joueur de 34 au repos lors de la prochaine trêve internationale en Amérique du Sud, prévue juste avant les deux huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. L'Argentine, déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, jouera le Chili (28 janvier) et la Colombie (2 février) pour une avant-dernière session d'éliminatoires.