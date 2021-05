Monaco-Rennes : les compositions officielles

Après une saison intense à plus d'un titre, l'AS Monaco, véritable surprise de la saison en Ligue 1, n'a plus que deux matches à disputer pour terminer la saison en beauté. Des rencontres à enjeu, puisque le titre est mathématiquement encore atteignable et que la finale de Coupe de France de mercredi face au PSG peut éviter au club de la capitale une saison blanche.

Nul doute que la bande à Niko Kovac aurait signé des deux pieds en début de saison pour un tel dénouement. Et c'est quasiment l'équipe type du club de la Principauté qui est alignée alors qu'à Rennes, on note l'absence de Serhou Guirassy.

Les compositions des équipes :

Monaco : Lecomte - Sidibé, Maripan, Badiashile, Henrique - Fofana, Tchouameni - Golovin, Gelson - Ben Yedder, Volland

Rennes : Gomis - Maouassa, Aguerd, Da Silva, Traoré - Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud - Tait, Terrier, Doku

