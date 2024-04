LdC : la LFP va décaler le match Nice-PSG

Mardi, le PSG s’est qualifié pour les 1/2 finales de l’UEFA Champions League. L’OM et le LOSC, en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence, tenteront d’en faire autant. Et quoi qu’il arrive, cela aura des répercussions sur notre chère Ligue 1. En effet, France Info révèle que la Ligue de Football Professionnel a décidé de modifier à nouveau le calendrier des clubs engagés en Coupe d’Europe puisqu’ils ne joueront pas en L1 pour se préserver. Pour le moment, seul Paris est concerné. Mais Marseille et Lille pourraient l’être en cas de résultat favorable.

La suite après cette publicité

France Info explique que la décision sera entérinée lors du conseil d’administration de la Ligue organisé demain. Ainsi, le match Nice-PSG, prévu le 3 mai entre les 1/2 finales aller (1er mai) et retour (7 mai), sera déplacé à une autre date. Il en sera de même pour les rencontres Reims-OM et LOSC-OL si les deux clubs concernés par l’Europe passent. Du côté de la LFP, on indique que tout cela est pour le bien de la Ligue et pour assurer le plus de places possibles en compétitions européennes. Mais il n’est pas certain que tous les clubs soient du même avis pour des questions d’équité.