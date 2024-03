Brest - Lille : les compositions officielles

Le championnat de France est encore et toujours à l’honneur sur Foot Mercato ! Au programme de ce premier match dominical de la 26ème journée de Ligue 1, un duel alléchant entre Brest et Lille, à 13h, sur la pelouse du stade Francis-Le-Blé . Actuels dauphins du PSG (46pts) et auteurs d’une saison pour le moment historique, les Finistériens ont subi un coup d’arrêt le week-end dernier. Et pour cause, défaits face au RC Lens (1-0), les hommes d’Éric Roy ont été stoppés dans leur élan après une série de trois victoires consécutives en championnat. Malgré ce revers, Brest sera déterminé à relancer sa dynamique devant son public et ainsi prendre ses distances sur ses poursuivants. C’est d’ailleurs l’un des prétendants au podium qui se dresse devant le SB29 ce dimanche. Cinquième de Ligue 1 (42pts), le LOSC pourrait revenir à seulement un point de son adversaire du jour en cas de succès. Mais pour se rapprocher des Brestois, les hommes de Paulo Fonseca devront se montrer plus constants dans leur performance et afficher un meilleur visage que lors de leur dernière sortie face au Stade Rennais le week-end dernier (2-2).

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 13h. Pour cette partie comptant pour la 26ème journée de Ligue 1, Eric Roy mise sur la continuité en maintenant son système de jeu articulé en 4-3-3, performant depuis le début de la saison. Le technicien tricolore a en effet décidé de titulariser Romain Del Castillo, Martin Satriano et Mathias Pereira-Lage dans le secteur offensif, tandis que le milieu de terrain sera composé de Hugo Magnetti, Mahdi Camara et Pierre Lees-Melou, fer de lance de cette équipe brestoise. De son côté, Paulo Fonseca aligne son système de jeu préférentiel, le 4-2-3-1. En grande forme ces derniers matches, Jonathan David est logiquement aligné à la pointe de l’attaque et sera soutenu par Edon Zeghrova, Angel Gomes et Hakon Haraldsson. Enfin, la paire de sentinelle sera composée de Benjamin André et Nabil Bentaleb.

Composition des équipes :

Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Brassier, Locko - Magnetti, Lees-Melou, Camara - Del Castillo, Satriano, Pereira-Lage.

Lille : Chevalier - T.Santos, Diakité, Yoro, Ismaily - André, Bentaleb - Zeghrova, Angel Gomes, Haraldsson - David.