OM : Matteo Guendouzi évoque l'avenir de Saliba

Ce samedi soir, l'OM va clôturer sa saison dans un match décisif face à Strasbourg. Un match entre deux équipes qui luttent pour une place pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Ce jeudi, Matteo Guendouzi était présent en conférence de presse. Le milieu marseillais, passé par Arsenal, a été interrogé sur la dernière contre-performance des Gunners qui pourraient dire adieu à la C1 la saison prochaine. Un atout pour convaincre son coéquipier Saliba de rester à l'OM ?

«Si la possible non-qualification d'Arsenal en C1 va peser dans le choix de Saliba ? Il faudrait lui poser la question. J'espère évidemment que William Saliba restera la saison prochaine à l'OM. Il a fait une saison extraordinaire et il a mérité ce qu'il lui est arrivé. On l'a d'ailleurs vu avec le trophée du meilleur espoir de Ligue 1 qu'il a remporté. Il a fait de grands matchs cette saison. Personnellement, j'espère qu'il sera là la saison prochaine pour nous aider à atteindre nos objectifs, car c'est un grand joueur. On en aura besoin.»